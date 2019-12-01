Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:57:27

Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, estrecharon lazos de coordinación para reforzar acciones operativas de seguridad en los municipios limítrofes entre Michoacán y Jalisco, con el propósito de preservar la paz que demandan los ciudadanos.

Al coincidir que es fundamental la colaboración institucional para cerrar paso a las actividades ilícitas y combatir la delincuencia, los mandatarios estatales establecieron ruta de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Fiscalías y Seguridad estatales.

Ramírez Bedolla externó que Michoacán cuenta con la capacidad técnica, operativa y de inteligencia para alcanzar buenos resultados de seguridad, por lo que propuso la instalación de Bases Operativas Institucionales en puntos estratégicos del Occidente y Bajío.

Recordó que en coordinación con las fuerzas armadas se han logrado detener líderes de la delincuencia organizada, decomisado armas, vehículos, drogas y otros que ponen en riesgo el bienestar social de la población, por lo que reiteró la disposición de su gobierno para trabajar en conjunto.

El gobernador de Jalisco celebró la firma del convenio y destacó la importancia de cuidar los municipios fronterizos de ambos estados respetando su soberanía pero en equipo buscando los mecanismos necesarios para garantizar tranquilidad con buenos resultados en seguridad.

Asistieron los secretarios de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor; de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz; el general comandante de la 15/a Zona Militar, Julio César Islas Sánchez; los secretarios de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora y de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, entre otros.