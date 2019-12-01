Toño Ixtláhuac reconoce el papel de docentes y familias en la formación de las nuevas generaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 16:05:15

Zitácuaro, Michoacán, 8 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, acompañó a las y los alumnos de la Escuela Primaria José Sixto Verduzco, del Infonavit, durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar, donde tuvo el honor de ser padrino de generación.

La ceremonia reunió a estudiantes, docentes, madres y padres de familia para reconocer el esfuerzo realizado durante la educación primaria y celebrar el inicio de una nueva etapa en la formación académica de las y los egresados.

La presencia del presidente municipal en este acto refrenda el reconocimiento del Gobierno de la Heroica al trabajo que diariamente realizan las y los docentes, así como al compromiso de las familias que acompañan el desarrollo educativo de niñas y niños.

Finalmente, Toño Ixtláhuac felicitó a las y los egresados por este importante logro y les deseó éxito en la siguiente etapa de su formación, exhortándolos a continuar preparándose para alcanzar sus metas.