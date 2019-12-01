Toño Ixtláhuac inaugura el 500 Monumental, símbolo que honra cinco siglos de historia de la Heroica Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, 07 de Julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, inauguró y encendió el 500 Monumental en la Plaza Cívica Benito Juárez, una obra conmemorativa que rinde homenaje a los cinco siglos de historia del municipio y fortalece la identidad de las y los zitacuarenses.

Con 7.30 metros de altura e iluminación arquitectónica, el monumento se incorpora al patrimonio urbano de la ciudad como un nuevo símbolo de la Heroica Zitácuaro, concebido para preservar la memoria histórica y ofrecer a las familias un espacio de encuentro y convivencia que fortalezca el orgullo por la historia e identidad del municipio.

Durante su mensaje, Antonio Ixtláhuac destacó que esta obra representa la recuperación de un espacio público para la ciudadanía, al transformar un área que anteriormente era utilizada como estacionamiento en un lugar pensado para las personas, donde habitantes y visitantes podrán reunirse, convivir y llevarse un recuerdo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Zitácuaro.

El presidente municipal señaló que el 500 Monumental representa la grandeza de la historia de Zitácuaro y recordó que el municipio ha sido protagonista de acontecimientos que forman parte de la historia nacional. Asimismo, afirmó que la Heroica es una ciudad con un pasado que inspira, un presente de trabajo y un futuro que se construye con la participación de su gente.

También reconoció la labor del cronista municipal Servando Rueda en la preservación de la memoria histórica y destacó que conmemorar cinco siglos de historia implica fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo de las nuevas generaciones por la ciudad donde viven.

Finalmente, Toño Ixtláhuac afirmó que su administración continuará impulsando proyectos que recuperen espacios públicos, fortalezcan la identidad de la Heroica Zitácuaro y consoliden una ciudad con visión de futuro, donde la historia y el desarrollo avancen de la mano.