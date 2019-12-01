Toño Ixtláhuac fortalece el desarrollo de la zona rural con más infraestructura en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, 5 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, inauguró la rehabilitación con concreto hidráulico de uno de los accesos principales de la comunidad de Barranca Seca, en la tenencia de Nicolás Romero, obra que mejorará la movilidad y la calidad de vida de las familias de la localidad.

Con esta acción, el Gobierno de la Heroica continúa impulsando obras de infraestructura que fortalecen el desarrollo de las comunidades rurales, mejoran la conectividad y generan mejores condiciones para estudiantes, productores, comerciantes y habitantes de la zona.

En entrevista con medios de comunicación, Antonio Ixtláhuac señaló que una de las prioridades de su administración ha sido llevar obra pública a las tenencias y comunidades, convencido de que el desarrollo del municipio también se construye desde la zona rural.