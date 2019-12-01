Toño Carreño presenta iniciativa que busca que el presupuesto municipal se cumpla tal y como lo aprueba la Ciudadanía

Morelia, Michoacán, 18 de febrero 2026.- “Las finanzas sanas en los ayuntamientos fortalece la confianza ciudadana y permite avanzar hacia mejores democracias con los gobiernos que son el contacto con la población, así que es urgente cerrar la puerta al desorden financiero”, aseguró Toño Carreño Sosa.

Ante ese escenario, el diputado por Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa de reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal, para fortalecer las respectivas comisiones de Hacienda, Patrimonio y Municipal, para que los recursos se apliquen en estricto apego con lo aprobado con los Cabildos.

La discrecionalidad, añadió el diputado ciudadano, impide vigilar en términos generales el cumplimiento de las disposiciones hacendarias, sin que la comisión en referencia supervise el estricto apego con lo aprobado.



Esa omisión no es menor; es la grieta por donde se filtran la opacidad y el desorden y es que los datos son contundentes; la Auditoría Superior de la Federación ha documentado irregularidades millonarias en el ejercicio del gasto federalizado en municipios del país, incluidos los de Michoacán.



Asimismo, sentenció Toño Carreño en la máxima tribuna del Edtado, el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparency International ha colocado a México con una calificación de 26 sobre 100 en 2024. Esa cifra no es solo un número; es un reflejo de desconfianza acumulada. Y la desconfianza comienza, muchas veces, en lo local.

Esta reforma es urgente, ya que muchas veces se gobierna con el presupuesto para conservar el poder, cuando se debería ejercer el poder para atender a la ciudadanía, respetando el presupuesto. Esa es la verdad que esconde la cláusula genérica de “gobernabilidad municipal” cuando no está acompañada de controles claros.

"El presupuesto no es una sugerencia, es un mandanto de la Ciudadanía, cuando se ejercer sin controles y con discrecionalidad, hay desorden y corrupción”, finalizó Toño Carreño.