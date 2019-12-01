Toño Carreño plantea reformas a la Ley de Salud para atención de lupus y otras enfermedades autoinmunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 18:49:06

Morelia, Michoacán, 08 de octubre 2026.- El diputado Toño Carreño Sosa, presentó una iniciativa de reforma a la ley de Salud de Michoacán, para la atención, detección y creación de un padrón estatal de personas afectadas por el lupus y otras enfermedades autoinmunes.

El legislador por Movimiento Ciudadano, expuso en tribuna que por mucho tiempo el tema ha sido invisible en la entidad, ya que se trata de padecimientos no detectados a primera vista. Sin embargo, hablar de lupus es referirse a un padecimiento crónico, multisistémico y de evolución compleja.

El lupus, agregó Toño Carreño, afecta evidentemente la salud física, pero impacta en los estudios, en el trabajo, en la economía familiar y en la forma en que las personas interactúan con las instituciones, por ello, el problema va más allá de los consultorios.

En Michoacán, los diagnósticos de lupus pueden tardar meses o incluso años. De hecho, el diagnóstico social revela que 20 de cada 21 personas consultadas con información temporal identificable en Michoacán, sufrieron trayectorias diagnósticas prolongadas. A ello se suma la escasez de especialistas: para 2020, de mil reumatólogos certificados en el país, solo 94 eran pediátricos y 41 estaban concentrados en la Ciudad de México.

Ante esta doble barrera —de salud y de discriminación—, indicó el legislador, la responsabilidad de los diputados es clara: impedir que una enfermedad se convierta también en una sentencia de exclusión o en una causa indirecta de desigualdad.

“Por ello, desde Movimiento Ciudadano, sometemos a la consideración de este Pleno, la iniciativa de reforma para garantizar una respuesta integral, transversal y garantista, en cuanto a la atención médica desde la equidad y los derechos humanos.

La iniciativa incluye incorporar expresamente en nuestra Ley de Salud, políticas, programas y acciones para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento del lupus, otras enfermedades autoinmunes y reumáticas, así como la capacitación continua del personal de primer contacto.

Asimismo, esta propuesta busca garantizar el acceso continuo a medicamentos e insumos, creando mecanismos de coordinación para reducir interrupciones evitables en los tratamientos, además de crear el Registro Estatal de Personas con Lupus y Enfermedades Autoinmunes, porque lo que no se mide con precisión no se puede atender con presupuestos e intervenciones eficaces.

Toño Carreño propuso que además se incorpore la pertinencia lingüística e interculturalidad, garantizando información en purhépecha, náhuatl, mazahua y otomí, así como intérpretes para eliminar las barreras idiomáticas.

Finalmente, Toño Carreño expuso en su iniciativa, la necesidad de atender la dimensión de género, reconociendo que las mujeres representan la inmensa mayoría de quienes viven con lupus.