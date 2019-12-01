Toma protesta comité municipal de la CATEM en Pedro Escobedo, Querétaro

Pedro Escobedo, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- El comité municipal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Pedro Escobedo tomó protesta ante autoridades de los tres niveles de gobierno, donde el secretario general de la CATEM, Erik Osornio Medina destacó el crecimiento en el estado, como la central sindical con mayor alcance en el país.

El secretario general de la CATEM en Querétaro y secretario de organización del comité nacional, Erik Osornio afirmó que la presencia de los representantes de todos los niveles de gobierno es una muestra del trabajo y la unidad en favor de los queretanos.

“La CATEM es apartidista, trabajamos en conjunto con todos nuestros representantes porque es la línea de trabajo que nos ha mostrado nuestro dirigente nacional, Pedro Haces, los trabajadores no tienen colores, buscamos el beneficio para ellos y sus familias y solo en unidad podemos lograr importantes avances”.

José Luis Montes será el delegado de la CATEM en Pedro Escobedo, quien tiene como principal objetivo buscar mejores condiciones para los trabajadores de los diversos sectores productivos en este municipio, que muestra un importante crecimiento industrial, además de sectores como transportista, materialistas, taxistas, trabajadores y empresarios.

Por su parte, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz respaldó las acciones que lleva a cabo la CATEM en este municipio e invitó a realizar un recorrido por la obra del nuevo mercado, donde invitó a los presentes a la próxima inauguración.