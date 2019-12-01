Toma protesta Alejandro Moreno a Defensores de Zacatecas

Zacatecas, Zac., 26 de septiembre de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, tomó protesta a los Defensores de Zacatecas, encabezados por su Coordinador, Fito Bonilla, en un acto en el que aseguró que el tricolor está listo para competir y ganar porque, advirtió, no se puede permitir que los cínicos y corruptos de Morena sigan destruyendo al estado y a México.

Dijo que lo más importante es generar y garantizar paz. “Y un proyecto serio y responsable, como el de Fito Bonilla, lo va a lograr, porque va a articular a todos”, expresó.

Después de ratificar el respaldo del partido a Fito Bonilla, señaló que todos saben que Zacatecas no va bien y México no va bien. Subrayó que “estos cínicos, corruptos y delincuentes de Morena han destruido el país, han destruido Zacatecas”.

Explicó que la convocatoria es sumar e incluir a todos, porque si bien en el PRI “tenemos mujeres y hombres preparados, sólidos, comprometidos, lo más importante es Zacatecas y es México. Claro que hemos impulsado nosotros la más amplia coalición y alianza en las opciones políticas, pero también con los ciudadanos”.

Expuso que son los ciudadanos los que quieren la coalición, y “somos los partidos políticos quienes estamos trabajando para construirla”, por lo que llamó a todas las fuerzas opositoras democráticas, al PAN y al PRD local, a construir sus procesos internos con ánimo y pasión, “pero una vez que consolidemos nuestros acuerdos, vamos todos juntos”.

Afirmó que “Fito Bonilla hoy representa la unidad, la certeza, la visión, la inclusión, que más allá de los colores y de los partidos, el interés es Zacatecas y el que une, el que suma y el que gana es Fito Bonilla”. Expresó su reconocimiento al trabajo del dirigente estatal del PRI, Carlos Peña, así como a la trayectoria y experiencia de la senadora Claudia Anaya, a Arturo Nahle y a la diputada Fuensanta Guerrero.

El Presidente Alejandro Moreno puntualizó que “hoy es obligación ser valientes. Hay que decirles a los cínicos y corruptos de Morena que nosotros no les tenemos miedo, que hoy lo que quiere la gente es empleo, es educación, es salud, y es resolver los temas de seguridad. Porque saben que las familias zacatecanas no tienen seguridad”.

Agregó que el gobierno cínico y corrupto de Morena es un desastre, pues han quitado la paz y tranquilidad a las familias, y mencionó lo que ocurre en Sinaloa. “Eso es Morena. Es destrucción, incapacidad, es muerte. Por eso hay que sacarlos del gobierno con la fuerza y el voto de la gente. Los criminales destruyen a las familias mexicanas y zacatecanas. Quien permite eso, no quiere a su estado y a su país”, aseveró.

A su vez, Adolfo Bonilla destacó que, según datos del INEGI, Zacatecas es el estado más depresivo de México. “Nos sentimos desanimados y temerosos”, dijo, para luego dejar en claro que “en 2027 no habrá más que dos sopas: o seguimos gobernados por la basura que nos gobierna, o nos decidimos a cambiar las cosas”.

Sostuvo que las encuestas señalan que en el gobierno de Morena están reprobados, y los ciudadanos están hartos, cansados, por lo que se considera que el cambio es inminente. “Vamos a cambiar a Zacatecas. El rancho de Andrés Manuel es muy grande, para que se vayan todos a La Chingada con él”.

Mientras, el Presidente del PRI en el estado, Carlos Peña, argumentó que no puede haber aspiración personal por encima de un proyecto generacional, y destacó que hoy no hay otro tema, más que defender a Zacatecas y salvar a México.

Aseguró que mientras otros dan pretextos, el PRI da resultados; mientras otros no superan el pasado, nosotros estamos concentrados en el presente y futuro de Zacatecas. Y es que, afirmó, los 10 presidentes municipales priistas están respondiendo y resolviendo los problemas de sus municipios.