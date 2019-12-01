México empata ante Colombia en el debut de Rafa Márquez y Gil Mora hace historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 21:42:21

Baltimore, Estados Unidos, 26 de septiembre de 2026.- La Selección Mexicana inició una nueva etapa con un empate 1-1 ante Colombia, en un partido de preparación disputado este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Colombia se adelantó rápidamente en el marcador. Al minuto 9, Luis Suárez aprovechó la oportunidad para marcar el 1-0 y poner al Tricolor en desventaja durante buena parte del encuentro.

México reaccionó en la segunda mitad y consiguió igualar el partido al minuto 62. Gil Mora tomó el balón, realizó una gran jugada individual y terminó con un disparo que significó el 1-1.

El tanto tuvo un significado especial para el joven futbolista, ya que Gil Mora se convirtió en el jugador más joven en marcar con la Selección Mexicana.

El encuentro también representó el inicio del proceso de Rafael Márquez al frente del combinado nacional, luego de la participación de México en el Mundial 2026. El partido forma parte de una serie de encuentros de preparación que el Tricolor disputará durante las próximas fechas FIFA.

Ahora, México continuará con su preparación y tendrá como siguiente rival a Perú, el partido es el martes, 29 de septiembre, en el segundo compromiso de esta nueva etapa.