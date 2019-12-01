¡Toma precauciones! Sedum anuncia cierre vial temporal en Tres Puentes por obras del Morebús

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) anuncia el cierre vial temporal de un tramo de la calle Puente Calderón, ubicado en la colonia Tres Puentes (en las inmediaciones del Río Grande y cerca de las vías del tren). La medida estará vigente desde hoy lunes hasta el viernes 13 de noviembre, debido a los trabajos de construcción del Morebús.

Cabe destacar que la restricción vehicular aplica únicamente en el sentido de circulación que va de la avenida Michoacán hacia la avenida Francisco I. Madero Poniente, en las proximidades del cruce con esta última. Por lo anterior, se exhorta a los automovilistas a anticipar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas para prevenir congestionamientos en la zona.

Asimismo, para evitar contratiempos en sus traslados y reducir las afectaciones de tránsito, se habilitó una ruta alterna tomando las calles Puente Internacional y Puente de Coatzacoalcos dentro de la misma colonia, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar sus precauciones y atender la señalización instalada en la zona.

La dependencia detalló que las labores se ejecutarán con celeridad para reabrir la circulación vehicular tan pronto como las condiciones técnicas de la obra lo permitan. La Sedum agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que estas acciones forman parte de los proyectos estratégicos destinados a optimizar la movilidad urbana en Morelia.