Todo listo para la inauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:55:35

Pátzcuaro, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- En próximos días se hará oficial la inauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, espacio que fue restaurado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) bajo una inversión 100 por ciento estatal de 29 millones 137 mil 205 pesos, informó Gladyz Butanda Macías.

La próxima inauguración de la denominada plaza chica de Pátzcuaro fue anunciada por la titular de la Sedum, quien destacó que en la obra se cuidó el trazo arquitectónico original de este histórico espacio.

“La restauración consistió en un labrado a mano de cantera, pieza por pieza, por lo que realmente fue un tratamiento quirúrgico el que se le dio a la Plaza Gertrudis Bocanegra”, puntualizó la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Gladyz Butanda remarcó que la plaza contará con nuevo equipamiento que será expuesto una vez que se consume su inauguración, evento que será encabezado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.