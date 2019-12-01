Todo listo para el Presa Fest 2026 del 2 al 5 de abril; Zitácuaro se prepara para recibir a visitantes en Semana Santa

Todo listo para el Presa Fest 2026 del 2 al 5 de abril; Zitácuaro se prepara para recibir a visitantes en Semana Santa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:30:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Heroica Zitácuaro anunció que todo se encuentra listo para la realización del Presa Fest 2026, que se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en la Presa del Bosque, consolidándose como uno de los principales eventos recreativos y turísticos del oriente de Michoacán.

Ante diversos medios de comunicación, en Palacio Municipal, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac presentó el programa oficial de esta quinta edición, el cual contempla una amplia oferta de actividades dirigidas a familias, jóvenes y visitantes.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de impulsar eventos que fortalezcan la convivencia social y promuevan a Zitácuaro como un destino atractivo en temporada vacacional.

“Siempre es muy grato saludar a los líderes de comunicación y agradecerles que nos acompañen en la difusión de estos eventos. El Presa Fest se ha convertido en toda una tradición en la Presa del Bosque y representa una oportunidad para que nuestra gente tenga espacios de recreación y para que quienes nos visitan encuentren un lugar adecuado para disfrutar”, expresó.

Señaló que este festival también representa un motivo para que las y los zitacuarenses que radican fuera regresen a su tierra y convivan con sus familias.
“Es un pretexto para volver a casa, para reencontrarnos y disfrutar de Zitácuaro”, añadió.

El programa contempla actividades deportivas, culturales y recreativas, entre las que destacan carreras de obstáculos, torneos, talleres, exhibiciones, música en vivo y espectáculos para todas las edades, así como presentaciones musicales de distintos géneros como rock, cumbia y el tradicional jueves danzonero.

Además, se ofrecerán experiencias turísticas como paseos en velero, parapente de motor y vuelo en helicóptero, así como espacios gastronómicos con cocineras tradicionales, artesanos y productores locales.

El Gobierno Municipal destacó que el Presa Fest 2026 busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo y generar derrama económica para la región.

Con esta programación, Zitácuaro se posiciona como un punto de encuentro durante la temporada de Semana Santa, ofreciendo actividades para todos los públicos en un entorno natural y seguro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mantiene operativos permanentes contra el trabajo sexual en el municipio de Querétaro
Vinculan a proceso a estudiante que quitó la vida a dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Policía Morelia auxilia a menor que fue atropellado cerca de la avenida Pedregal
Camión de volteo vuelca en laterales de la autopista México-Querétaro
Más información de la categoria
“Unidos como siempre”: Videos exhiben presunta reunión y pactos entre jefe de Jalisco en Michoacán y excandidato a alcalde buscado por la DEA, hoy operador de la 4T
Congreso de Michoacán en la mira por pasividad ante escándalos, omisiones y cero resultados, es de los más caros del país
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo
Comentarios