Todo listo para el Presa Fest 2026 del 2 al 5 de abril; Zitácuaro se prepara para recibir a visitantes en Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:30:02

Zitácuaro, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Heroica Zitácuaro anunció que todo se encuentra listo para la realización del Presa Fest 2026, que se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en la Presa del Bosque, consolidándose como uno de los principales eventos recreativos y turísticos del oriente de Michoacán.

Ante diversos medios de comunicación, en Palacio Municipal, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac presentó el programa oficial de esta quinta edición, el cual contempla una amplia oferta de actividades dirigidas a familias, jóvenes y visitantes.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de impulsar eventos que fortalezcan la convivencia social y promuevan a Zitácuaro como un destino atractivo en temporada vacacional.

“Siempre es muy grato saludar a los líderes de comunicación y agradecerles que nos acompañen en la difusión de estos eventos. El Presa Fest se ha convertido en toda una tradición en la Presa del Bosque y representa una oportunidad para que nuestra gente tenga espacios de recreación y para que quienes nos visitan encuentren un lugar adecuado para disfrutar”, expresó.

Señaló que este festival también representa un motivo para que las y los zitacuarenses que radican fuera regresen a su tierra y convivan con sus familias.

“Es un pretexto para volver a casa, para reencontrarnos y disfrutar de Zitácuaro”, añadió.

El programa contempla actividades deportivas, culturales y recreativas, entre las que destacan carreras de obstáculos, torneos, talleres, exhibiciones, música en vivo y espectáculos para todas las edades, así como presentaciones musicales de distintos géneros como rock, cumbia y el tradicional jueves danzonero.

Además, se ofrecerán experiencias turísticas como paseos en velero, parapente de motor y vuelo en helicóptero, así como espacios gastronómicos con cocineras tradicionales, artesanos y productores locales.

El Gobierno Municipal destacó que el Presa Fest 2026 busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo y generar derrama económica para la región.

Con esta programación, Zitácuaro se posiciona como un punto de encuentro durante la temporada de Semana Santa, ofreciendo actividades para todos los públicos en un entorno natural y seguro.