Tierra Caliente, lista para recibir beneficios del Plan Michoacán: Reyes Galindo 

Múgica, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025.- "¡En el Distrito 22 vamos con el Plan Michoacán, y en la Tierra Caliente el pueblo está listo para recibir los beneficios de este proyecto integral impulsado por nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo!", afirmó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

El legislador, destacó que la gente está preparada para recibir proyectos como el nuevo parque agroindustrial, la construcción y rehabilitación de presas para el abastecimiento de las parcelas; así lo externó durante sus ya acostumbrados recorridos por los municipios del Distrito 22.

A la par, Reyes Galindo refrendó su apoyo a las autoridades estatales y federales para darle continuidad a las acciones para la construcción de la paz en la entidad, al señalar que "la gente requiere de una respuesta muy integral, como la prevista en el Plan Michoacán, en la que, además del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, sea prioritaria la atención de la producción del campo".

El congresista, mencionó que el pueblo de la Tierra Caliente confía y cree en este esfuerzo institucional, que busca coordinar el esfuerzo de todas y todos, y está de acuerdo en que se fortalezca la estrategia de seguridad con la presencia de corporaciones policiales y y el fortalecimiento de sus elementos; pero lo que les da más gusto, es saber es que este plan prevé más de 50 mil millones de pesos que se traducirán en desarrollo social.

"Por ello, les decimos con todo respeto y con todo el cariño, que aquí en esta región estamos listos para recibir los beneficios de este plan, pues ya hay proyectado un parque industrial, en la comunidad del Chauz que busca fortalecer la actividad en muchísimos sistemas productos donde somos líderes; la acuacultura y la ganadería por supuesto que juegan un papel fundamental y estratégico, por eso ninguna actividad del campo, del agua y del ganado deben ser vistas como accesorias o apéndices, sino más bien como parte fundamental de la productividad para Michoacán, que habrá de readundar en beneficio para nuestras familias", acotó.

En ese contexto, el legislador se dijo aliado incondicional de las causas y luchas que deben emprenderse para llegar a donde todas y todos queremos: un Michoacán en paz, con justicia, un Distrito 22, una Tierra Caliente que avance en beneficio de la gente.

"Si hay trabajo digno, comida en la mesa, ingresos justos y oportunidades para las familias, entonces tendremos tranquilidad y bienestar", concluyó el diputado local y líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano.