Revientan fiesta en Nuevo León con más de 350 menores de edad; hay 11 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 15:47:53
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de noviembre de 2025.- Una fiesta clandestina, en la cual se encontraban menores de edad, fue "reventada" por elementos de la policía municipal, debido que en el sitio había drogas y bebidas alcohólicas.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Río Mónaco, de la colonia San Patricio, donde los policías acudieron al recibir el reporte de que había alto volumen de música.

Después de algunos minutos, se realizó una segunda denuncia, en la que un padre de familia indicó que su hija menor se encontraba en el domicilio y estaba incomunicada. Ante los reportes que se recibieron, se desplegó un operativo encabezado por el secretario de Seguridad, José Luis David Kuri, en el que participaron elementos de la policía municipal, el Grupo de inteligencia y la Guardia Nacional.

También fueron aseguradas "decenas de botellas de alcohol, sustancias con características de droga, un arma corta calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo, entre otros objetos", según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Los menores fueron entregados a sus padres, mientras que los presuntos organizadores y trabajadores del evento fueron detenidos y llevados al C2 municipal, en donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados por corrupción de menores.

