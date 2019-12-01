Tianguis de Domingo de Ramos celebra la riqueza textil de los pueblos originarios

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- En el marco del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, se realizó la Muestra de Indumentaria Tradicional de Michoacán 2026, un espacio que reconoce, preserva y visibiliza la riqueza textil de los pueblos originarios. Participaron 19 portadoras y portadores provenientes de siete comunidades y municipios.

El gobernador Alfredo Ramírez entregó un reconocimiento a la portadora Andrea García Rangel por su labor en la preservación y continuidad de la indumentaria tradicional de la región nahua. También fue reconocida por el mismo concepto María Chaves Rodríguez, originaria de San Juan de las Colchas, comunidad que quedó sepultada tras la erupción del volcán Paricutín.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que este espacio reconoce no solo a quienes elaboran las prendas, sino también a las familias y comunidades que las portan y transmiten la tradición. Subrayó que cada pieza encierra historia, memoria y la continuidad de una cultura viva. Reafirmó el compromiso de la institución de impulsar, junto a las comunidades, la salvaguarda del patrimonio cultural, respetando su identidad y derechos culturales, y fortaleciendo su transmisión intergeneracional.

Durante la muestra, portadoras y portadores presentaron conjuntos en cuatro modalidades: cotidiano, festivo, ceremonial y danzas, correspondientes a las culturas nahua y purépecha, así como a una comunidad intercultural. Participaron expresiones de Cachán de Echeverría, Aquila; Santa Fe de la Laguna, Quiroga; Ichán, Chilchota; Pichátaro, Tingambato; San Juan Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Parangaricutiro; Sahuayo y Uruapan, lo que evidenció la diversidad cultural y simbólica de Michoacán.

La Muestra de Indumentaria Tradicional del Gobierno de Michoacán forma parte de las acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, al priorizar el uso de materiales y técnicas tradicionales, así como fortalecer la transmisión intergeneracional de saberes.