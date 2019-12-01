Tianguis de Domingo de Ramos celebra la riqueza textil de los pueblos originarios

Tianguis de Domingo de Ramos celebra la riqueza textil de los pueblos originarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 17:59:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- En el marco del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, se realizó la Muestra de Indumentaria Tradicional de Michoacán 2026, un espacio que reconoce, preserva y visibiliza la riqueza textil de los pueblos originarios. Participaron 19 portadoras y portadores provenientes de siete comunidades y municipios.

El gobernador Alfredo Ramírez entregó un reconocimiento a la portadora Andrea García Rangel por su labor en la preservación y continuidad de la indumentaria tradicional de la región nahua. También fue reconocida por el mismo concepto María Chaves Rodríguez, originaria de San Juan de las Colchas, comunidad que quedó sepultada tras la erupción del volcán Paricutín.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que este espacio reconoce no solo a quienes elaboran las prendas, sino también a las familias y comunidades que las portan y transmiten la tradición. Subrayó que cada pieza encierra historia, memoria y la continuidad de una cultura viva. Reafirmó el compromiso de la institución de impulsar, junto a las comunidades, la salvaguarda del patrimonio cultural, respetando su identidad y derechos culturales, y fortaleciendo su transmisión intergeneracional.

Durante la muestra, portadoras y portadores presentaron conjuntos en cuatro modalidades: cotidiano, festivo, ceremonial y danzas, correspondientes a las culturas nahua y purépecha, así como a una comunidad intercultural. Participaron expresiones de Cachán de Echeverría, Aquila; Santa Fe de la Laguna, Quiroga; Ichán, Chilchota; Pichátaro, Tingambato; San Juan Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Parangaricutiro; Sahuayo y Uruapan, lo que evidenció la diversidad cultural y simbólica de Michoacán.

La Muestra de Indumentaria Tradicional del Gobierno de Michoacán forma parte de las acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, al priorizar el uso de materiales y técnicas tradicionales, así como fortalecer la transmisión intergeneracional de saberes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras homicidio de 4 jóvenes, despliegan operativo que dejó 4 detenidos y un presunto agresor abatido en Ensenada, Baja California
En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 
En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto
Riña entre dos hombres deja un fallecido en mercado ambulante de la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León del municipio de Escobedo
Más información de la categoria
Cae presunto operador tras emboscada a policías en Carapan: revienta SSP Michoacán campamentos y asegura equipo táctico y uniforme de la GN en despliegue del “Blindaje Zamora”
Los jóvenes no conocieron la seguridad que teníamos en Michoacán cuando gobernaba el PRI: Memo Valencia
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases de EE.UU.
Sheinbaum rinde homenaje a Margarita Maza y destaca su papel en la historia de México
Comentarios