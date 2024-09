Testifica Gobernador el desfile cívico militar del CCXIV Aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México

Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2024.- El gobernador Mauricio Kuri González, acudió al tradicional desfile cívico militar conmemorativo por el CCXIV Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, el cual contó con la participación de contingentes de diversas corporaciones encargadas de defender Querétaro, así como instituciones educativas, y la asistencia de alrededor de 10 mil personas.

Durante el desfile, las personas congregadas en la Av. Zaragoza presenciaron el paso de un grupo de motociclistas de la Policía Estatal, seguidos de una Bandera Monumental, escoltas de bandera, dando paso a agrupamientos militares con elementos y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Posteriormente, m a r c h a r o n elementos y vehículos adscritos a diversos grupos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (PoEs), seguidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

A continuación, se dio la presencia de las unidades e integrantes de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro, Protección Civil Municipal de Querétaro, Cruz Roja Querétaro, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Querétaro, Ángeles Verdes y ambulancias.

El evento continuó con la participación del Colegio Militarizado "Nuevo México", el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, así como agrupamientos escolares de las Secundarias Técnicas No. 1 “Benito Juárez”, No. 6 “Juan Antonio de Urrutia y Arana” y No. 26 “Constituyentes de Querétaro”.

También participaron las secundarias generales "Epigmenio González", "Primero de septiembre de 1982", "Mariano Escobedo", además del CECYTEQ No. 6 "Corregidora", COBAQ, CONALEP y, cerrando el desfile, la Asociación de Charros.

El tradicional desfile culminó con saldo blanco, y contó con la participación de cinco banderas de guerra, una bandera monumental, 20 banderas de planteles escolares y dependencias gubernamentales, además de 492 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.

Se reportó también la participación de 536 alumnos y maestros de planteles escolares, 665 elementos de las diferentes dependencias del gobierno estatal y municipal, 15 binomios caninos, 79 patrullas, 28 carros de bomberos, 27 ambulancias, 35 motocicletas, 20 bicicletas, 45 charros y 35 caballos.

Al evento asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa; la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, Ana Paola López Birlain; el comandante de la XVII Zona Militar, Vinicio Perea Alcaraz; y el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, entre otras personalidades.