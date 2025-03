Tere Herrera llama a la unidad para enfrentar crisis de seguridad en Michoacán y el país

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo del 2025.- La diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, aseveró que tanto en México como en Michoacán los niveles de violencia “continúan escalando de manera alarmante, afectando la vida de miles de familias mexicanas”.



Al pronunciarse desde el Congreso del Estado sobre el hallazgo de una fosa común en el “Rancho Izaguirre” en Jalisco, la diputada Tere Herrera señaló la necesidad de convocar a la unidad y acción conjunta de la población y gobiernos, para frenar la violencia que afecta a miles de familias mexicanas.

“La violencia ha escalado a niveles inaceptables. No podemos ignorar que cientos de jóvenes son reclutados con engaños y privados de su libertad para formar parte de la delincuencia. En Michoacán, este fin de semana fuimos testigos de asesinatos en Chilchota y Tanhuato, donde la quema de vehículos sembró el terror entre la población”.

Tere herrera indicó que deben ser escuchadas las madres buscadoras, quienes en su anhelo por encontrar a sus hijos, llevaron justicia para muchos mexicanos.

“La voz de las madres que desesperadas buscan a sus hijos con el anhelo de encontrarlos con bien o poder recuperar sus cuerpos para que finalmente descansen. Esas voces que han sido calladas, ignoradas y a quienes les debemos mucha de la justicia que hoy vivimos. Con ellas toda nuestra solidaridad y admiración”.

Detalló que en México se reportan 123 mil 808 personas desaparecidas, teniendo en promedio 40 desapariciones diarias en lo que va del gobierno federal actual; por lo que hizo un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para asumir su responsabilidad y establecer estrategias de seguridad efectivas.

“Ya no es momento de debatir si estrategias como ‘abrazos, no balazos’ funcionaron o no; es evidente que la seguridad en el país ha colapsado. Exhortamos a las autoridades a implementar medidas contundentes y entregar resultados concretos que garanticen la paz y la seguridad de todos los ciudadanos”.

Finalmente, la diputada panista manifestó la urgencia de fortalecer a los municipios dotándolos de herramientas y recursos suficientes para que puedan hacer frente a la delincuencia.