Tenemos ruta clara para seguir resolviendo en favor de Morelia: Brissa Arroyo 

Tenemos ruta clara para seguir resolviendo en favor de Morelia: Brissa Arroyo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:23:55
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Morelia, Michoacán, 5 de Octubre de 2026.-  La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez tiene una ruta definida para seguir atendiendo a Morelia, para hacer el Municipio de las grandes oportunidades. 

La Diputada de la Ciudadanía explicó que se ha enfocado en fortalecer la agenda Legislativa en temas de mujeres, derechos humanos e infancias, y paralelamente trabaja en  la gestión social. 

Brissa Arroyo afirmó que Morelia no puede caminar sola, necesita ser escuchada, la gente está ávida de ser atendida, de que se le tome en cuenta, de hacer la participación ciudadana una forma de gobernar. 

En ese contexto dijo: "La gestoría que hacemos a través de la Red de Apoyo y el programa Ayudando en Serio, 
no es pose o simulación para las fotos, hay un acompañamiento real  a la ciudadanía", 

Al referirse al proceso electoral del 2026-2027,  Brissa Arroyo sostuvo que toda aspiración es legítima para servir a Morelia, y compartió que la propia ciudadanía le ha mostrado su respaldo para participar. 

"Estamos llegando a esos lugares a donde nadie más va, colonias y comunidades que tienen tantas necesidades y que sus demandas muchas veces pasan a formar parte del archivo, y es esa gente la que nos pide que la representamos, que abanderemos sus causas",  expresó.

 La Congresista Local refrendó que esta forma de hacer política no es una actitud demagógica, es por convicción, es actuar con los principios que fue formada ideológicamente. 

Brissa Arroyo es Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en el Congreso de Michoacán en la 76 Legislatura e integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, así como de Gobernación.

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