Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- La activista y analista política Jimena Villicaña Pérez recibió el Premio Inspiras, en la categoría Proyección de Liderazgo Michoacano en México, otorgado por la revista Líderes.

Durante la entrega del reconocimiento se destacó su trayectoria en la participación ciudadana, el análisis político y la construcción de iniciativas democráticas, así como su papel en la incorporación de nuevas ideas y liderazgos a la vida pública nacional.

A sus 28 años, la moreliana se ha abierto espacio en el debate público con una voz crítica, firme y sin miedo a incomodar al poder, participando en medios de comunicación nacionales e internacionales como TV Azteca, ADN Noticias, Televisa, Milenio, La Saga, El Heraldo, Telemundo y Grupo Fórmula.

Licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América, Jimena Villicaña es fundadora de Creemos México y cofundadora de Salvemos la Democracia, iniciativas desde las cuales ha promovido la formación política de las juventudes, la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático.

Al recibir el reconocimiento, la michoacana dirigió un mensaje a su generación sobre la responsabilidad de asumir un papel activo en la transformación de la vida pública del país. “Tenemos que ser nosotros la generación que acabe con los pactos que tanto nos han lastimado como sociedad: el pacto de impunidad, de indolencia, de indiferencia, de complicidad, de silencio. Tenemos que ser la generación que llegue al poder para sí poder y no para no poder”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a las juventudes a no renunciar a sus aspiraciones ni esperar a que otros les concedan un espacio. “Siempre nos han dicho que esperemos nuestro turno, que hagamos fila. Les diría que los sueños acompañados de disciplina, trabajo, constancia y convicción no tienen por qué pedir permiso. Insistan, resistan y ocupen su lugar”, concluyó