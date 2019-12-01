“Tenemos mucha presidenta”: Bedolla ratifica a Sheinbaum unidad en defensa de la soberanía

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Tenemos mucha presidenta para enfrentar los retos que atraviesan Michoacán y México, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al entregar junto a la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, apoyos de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Beca Gertrudis Bocanegra, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Desde Morelia, el mandatario manifestó que es un gran orgullo contar con el apoyo de la primera presidenta mujer de México, a quien agradeció por la implementación de una estrategia integral a nivel federal que involucra a todos los sectores para prevenir la violencia y recobrar el bienestar del estado, a través de la atención a las causas.

“Michoacán es hoy el único estado donde se apoya a la educación, con becas, desde el nivel primaria, secundaria, preparatoria y hasta la universidad; gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por ese apoyo”, destacó Ramírez Bedolla, quien llamó al pueblo michoacano a permanecer unido para enfrentar los desafíos actuales y a apoyar a la mandataria federal en defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, Sheinbaum Pardo compartió su alegría por visitar constantemente Michoacán y sentir el apoyo al proyecto de nación que representa. “El pueblo de México ha luchado por independencia, soberanía, libertad, justicia social y democracia. Lo llevamos en todas las revoluciones de la patria. Es muy importante que sepan que su presidenta tiene muy claros sus principios: México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”, dijo.

La presidenta resaltó avances como el aumento del 150 por ciento al salario mínimo de 2019 a 2026, el récord de inversión extranjera directa en 2025, la distribución de la riqueza y la implementación de los programas del Bienestar, con lo que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza en seis años, de manera histórica.

Expuso los nuevos programas de apoyo que implementó su gobierno y que en conjunto se mantendrán hasta el año 2030. Entre ellos la pensión para mujeres de 60 a 64 años; la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, que este año llegará al nivel primaria; mientras que para Michoacán iniciará la Beca Gertrudis Bocanegra para todas y todos los jóvenes de universidades y tecnológicos públicos. Así como el de Salud Casa por Casa.

“Todos los programas del Bienestar, juntos, este año tienen un billón de pesos. Antes no había esto, llegó con los gobiernos de la transformación porque los impuestos son para el pueblo, nosotros somos los administradores. Este recurso, antes, o no pagaban impuestos o se lo robaban. Además, no se condicionan”, aportó.

Acompañaron a la presidenta y al gobernador las y los titulares de las secretarías de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; de Educación, Mario Delgado; del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; entre otros funcionarios federales y estatales, y beneficiarias y beneficiarios de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Beca Gertrudis Bocanegra.