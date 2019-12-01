Teleféricos de Morelia y Uruapan serán una realidad sin deuda: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:08:41

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- Los teleféricos de Morelia y Uruapan, donde se invirtieron 5 mil 100 millones de pesos, cien por ciento estatales, serán una realidad sin contratar ningún tipo de deuda, lo que refleja estabilidad financiera y eficiencia por parte del Gobierno de Michoacán, destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó que estos dos medios de transporte aéreo son muestra de que el Gobierno estatal puede construir y realizar proyectos sin generar repercusiones económicas para las y los michoacanos, ante lo que celebró que recientemente se haya aprobado una reforma constitucional que cancela el endeudamiento público a largo plazo, a propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Este gobierno demostró que en Michoacán no faltaba dinero para generar desarrollo, lo que sobraba era corrupción, por eso hoy tenemos teleféricos con financiamiento cien por ciento estatal”, enfatizó Butanda Macías.

Cabe mencionar que el Gobierno estatal destinó 3 mil 200 millones de pesos en el teleférico de Uruapan y mil 900 millones de pesos en el de Morelia, dos proyectos cuyo financiamiento avanza sin retrasos ni contratiempos.

Bajo este tenor, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad celebró que a raíz de la reforma que impulsó el gobernador, ningún gobierno estatal podrá recurrir a deudas a largo plazo para la realización de obra pública o la dispersión de programas sociales.