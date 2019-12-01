Teleféricos de Morelia y Uruapan generarán más de 100 empleos directos: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Los teleféricos de Morelia y Uruapan generarán más de 100 empleos directos que fomentarán la activación económica de ambos municipios, además de los beneficios en movilidad que se afianzarán con este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que se abrirán 74 plazas en las áreas técnica y administrativa. Estas incluyen la dirección, el departamento jurídico, subdirecciones y personal operativo; este último contará con tres turnos, además de auxiliares de embarque y operadores que laborarán en dos turnos.

Adicional a estas plazas, la plantilla laboral también contempla cerca de 20 espacios que serán ocupados por personal de limpieza y seguridad, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La arquitecta precisó que desde principios de enero la empresa Doppelmayr inició la capacitación del personal que se encargará de la operación del teleférico, además de que brindará acompañamiento técnico especializado a las y los trabajadores contratados durante año y medio.

Detalló que cada semana se están capacitando grupos de 15 personas, en áreas teóricas, de simuladores y en las estaciones, además se especializará al personal de acuerdo a la función que desempeñarán en las distintas áreas de mantenimiento, operación y embarque, aparte de las áreas administrativas y jefaturas.

Finalmente, señaló que una vez que se ponga en marcha el teleférico, serán 3 turnos los que operarán, dos en el día durante la atención al público y un tercero nocturno que será para todos los trabajos de mantenimiento preventivo.