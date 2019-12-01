Teleféricos de Michoacán, inspirados en cablebús de Sheinbaum: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 12:47:33
Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- Los teleféricos de Michoacán están inspirados en el modelo del cablebús de la ciudad de México, desarrollados cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al extender la invitación para la inauguración del teleférico de Uruapan a la mandataria federal.

Durante la Conferencia del Pueblo, explicó que la inauguración está programada para realizarse entre la última semana de marzo y la primera de abril de este año.  

“Ya cuando tengamos la fecha la acordaremos porque está cordialmente invitada la presidenta Claudia Sheinbaum a inaugurar el teleférico de Uruapan”, señaló Ramírez Bedolla. 

Detalló que el teleférico de Uruapan es una gran obra de movilidad, la cual se encuentra en la fase de pruebas finales.

Noventa Grados
