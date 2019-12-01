Teleférico será el primer transporte inclusivo de Michoacán: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad destacó que los teleféricos de Morelia y Uruapan serán los primeros medios de transporte inclusivos de Michoacán, luego de que el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizara una visita para verificar si el sistema cuenta con accesibilidad universal.

En un recorrido por el teleférico de Uruapan, la arquitecta Gladyz Butanda expuso ante el comité referido que todas sus estaciones tendrán accesibilidad universal: rampas de acceso, guía podotáctil, elevadores y personal auxiliar para asistir a personas con discapacidad que deseen utilizar este medio de transporte.

“Los teleféricos, tanto el de Morelia como el de Uruapan, serán los primeros medios de transporte inclusivos de Michoacán, logro histórico que le hace justicia a un sector durante décadas invisibilizado”, destacó en presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía; la directora del DIF estatal, Ana Sofia Bautista Aguíñiga; además de la titular de la Coordinación General del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Astrid Margarita Sálazar Cervantes.

Gladyz Butanda agregó que el teleférico será tan inclusivo que las personas con discapacidad viajarán de manera gratuita, una vez que tramiten su credencial ante el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Después de la revisión, el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitirá un veredicto respecto a la accesibilidad con la que cuenta el teleférico.