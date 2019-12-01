Teleférico de Uruapan será el décimo del país: Gladyz Butanda

Teleférico de Uruapan será el décimo del país: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:27:00
Uruapan, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- El teleférico de Uruapan será el décimo que opere en el país y el segundo en la región Bajío, puntualizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, luego de supervisar avances en el proceso de pruebas de este medio de transporte aéreo. 

Gladyz Butanda señaló que al de Uruapan le anteceden los teleféricos de la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León (García), Zacatecas, Durango, Veracruz (Orizaba), Guerrero (Taxco) y Puebla.

Al igual que estos, la arquitecta remarcó que el teleférico de Uruapan se someterá a pruebas para garantizar su correcta operatividad y seguridad, a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras que existen en el mundo.

“El teleférico de Uruapan contará con todas las medidas de seguridad necesarias, a fin de garantizar eficiencia en el servicio que ofrecerá este nuevo medio de transporte”, enfatizó tras realizar un recorrido de supervisión por las estaciones 6 (Parque Nacional), 4 (Presidencia Municipal) y 1 (Hospital Regional), en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. 

Gladyz Butanda refirió que, una vez terminado el proceso de certificación, se definirá la fecha exacta en que comenzará a operar el teleférico, aunque de acuerdo con las proyecciones del Gobierno de Michoacán se prevé que este medio de transporte se ponga en marcha en la primera semana de abril.

