Teleférico de Uruapan reanuda operaciones tras concluir labores de mantenimiento

Teleférico de Uruapan reanuda operaciones tras concluir labores de mantenimiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:15:12
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Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- A partir de este sábado, el teleférico de Uruapan restableció el servicio en la totalidad de su línea tras concluir con éxito los trabajos programados de mantenimiento preventivo, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta.

Destacó que las seis estaciones del sistema ya operan de manera regular, garantizando un traslado seguro y eficiente para las y los usuarios a lo largo de toda la ruta, que conecta desde el Hospital Regional hasta el Parque Nacional.

La secretaria enfatizó que como parte de estas labores especializadas se realizó el recorte y ajuste del cable portador, calibración de balancines, lubricación de pinzas y componentes mecánicos, además de trabajos de mantenimiento en estaciones y la limpieza integral de las 91 cabinas que conforman el sistema.

Estas acciones preventivas tienen como objetivo preservar las condiciones óptimas de operación, asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y mantener la confiabilidad de este transporte masivo.

La Sedum reafirmó que el teleférico de Uruapan es un medio de transporte plenamente seguro, respaldado por estrictos protocolos internacionales y normas técnicas de operación. Tras concluir las revisiones correspondientes, el sistema reanudó sus actividades este sábado 11 de julio en su horario habitual de 6:00 a 23:00 horas, garantizando un servicio eficiente para la ciudadanía.

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