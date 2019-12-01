Teleférico de Uruapan obtiene certificación internacional para su operación: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:56:44

Uruapan, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, anunciaron que el nuevo teleférico de Uruapan cumplió satisfactoriamente con el 100 por ciento de las certificaciones requeridas para su funcionamiento. El proceso de verificación fue ejecutado por la empresa alemana TÜV SÜD, líder mundial en inspección técnica.

Explicó que tras completar las pruebas conforme al calendario programado, se confirmó que la obra cumple estrictamente con los estándares internacionales de seguridad, posicionándose como uno de los mejores sistemas de transporte en el mundo.

"Este proyecto no solo es una obra de ingeniería de clase mundial, sino una herramienta de justicia social que impulsará el turismo y transformará la movilidad de las y los uruapenses", destacó el gobernador.

El mandatario detalló que todo se encuentra listo para que este sistema de transporte sea inaugurado el próximo 18 de abril. Además, refirió que el recorrido permitirá cruzar la ciudad en tan solo 27 minutos, reduciendo los tiempos de traslado actuales.

Por su parte, Butanda Macías señaló que el sistema está diseñado para ser accesible a personas con discapacidad, quienes podrán viajar de forma gratuita y segura, mientras que las cabinas contarán con conexión Wi-Fi para los usuarios.

Afirmó que el teleférico de Uruapan representa un salto a la modernidad para Michoacán, ofreciendo un transporte digno, ecológico y de vanguardia que detonará el desarrollo económico y la conectividad de la "Perla del Cupatitzio".