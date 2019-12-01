Teleférico de Uruapan inicia pruebas de funcionamiento la próxima semana: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 15:40:14

Uruapan, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- La próxima semana arrancarán las pruebas de funcionamiento del teleférico de Uruapan, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al supervisar la construcción de las estaciones de este sistema de transporte que presenta un 97 por ciento de avance general.

Durante el recorrido el mandatario explicó que en próximos días comenzarán las pruebas de funcionamiento del sistema electromecánico, consistentes en poner en funcionamiento 40 de las 90 cabinas en el trayecto que comprende entre las estaciones 1 y 3.

Ramírez Bedolla puntualizó que cada una de las estaciones está diseñada con accesibilidad universal, las cuales contarán con elevadores de alto tráfico para brindar un servicio ágil y seguro para los usuarios.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías recordó que este sistema de transporte permitirá que viajen alrededor de 19 mil personas diariamente, en el trayecto que comprende 8.4 kilómetros, el cual cruzará la ciudad, generando grandes beneficios en materia de movilidad para la población uruapense.

Explicó que el teleférico contará con videovigilancia permanente, con lo cual se garantizarán viajes seguros para la población.

Acompañaron al gobernador la presidenta municipal, Grecia Quiroz García; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; así como autoridades estatales y municipales.