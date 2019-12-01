Tejiendo redes de apoyo para un entorno de Paz: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 15:20:07

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Para dar continuidad a la agenda social y atender una de las principales demandas como es la seguridad, la diputada local Brissa Arroyo Martínez recorrió la colonia Constituyentes de Querétaro, en donde estuvo acompañada de José Pablo Alarcón Olmedo, Comisario de Seguridad en Morelia.

Brissa Arroyo, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, atendió el llamado de un grupo de vecinas, vecinos y encargados del orden de esta colonia en donde le plantearon diversas necesidades, como la seguridad pública y el rescate de espacios públicos.

La Congresista local compartió algunas de las iniciativas que ha presentado en el Congreso Local y otras acciones que impulsa desde su Casa de Atención Ciudadana con el programa Ayudando en Serio, como el acompañamiento legal, gestiones en temas de salud y la reciente instalación del “Punto Naranja”, en apoyo a las mujeres.

“Nunca más una sociedad que camine sola, en el Congreso Local tienen a una aliada de la ciudadanía para seguir construyendo comunidad”, afirmó.

En ese sentido explicó que atendiendo este llamado y para coadyuvar a la atención de sus problemáticas solicitó al Comisario de Seguridad de Morelia, José Pablo Alarcón visitar dicha colonia y buscar juntos una solución.

“Vamos a resolver sus demandas, vamos a construir comunidad y hacer un entorno más seguro para todas y todos”, enfatizó Brissa Arroyo.

Las vecinas y vecinos solicitaron a la Diputada Local hacer la gestión necesaria para “recuperar” espacios como un lote baldío que se ubica en la esquina de la Calle Ezequiel Martínez Ruiz, en esta colonia Constituyentes de Querétaro y convertirlo en un lugar apto para el esparcimiento; además pidieron reactivar el Centro de Desarrollo Comunitario de la misma colonia.

En su intervención, José Pablo Alarcón destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia está al servicio de la ciudadanía y que en el nuevo esquema de trabajo se ha reforzado el tema de la prevención del delito y patrullaje en las colonias.