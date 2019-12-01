Tejiendo redes de apoyo para un entorno de Paz: Brissa Arroyo 

Tejiendo redes de apoyo para un entorno de Paz: Brissa Arroyo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 15:20:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Para dar continuidad a la agenda social y atender una de las principales demandas como es la seguridad,  la diputada local Brissa Arroyo Martínez recorrió la colonia Constituyentes de Querétaro, en donde estuvo acompañada de José Pablo Alarcón Olmedo, Comisario de Seguridad en Morelia.

Brissa Arroyo, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-,  atendió el llamado de un grupo de vecinas, vecinos y encargados del orden de esta colonia en donde le plantearon diversas necesidades, como la seguridad pública y el rescate de espacios públicos.

La Congresista local compartió algunas de las iniciativas que ha presentado en el Congreso Local y otras acciones que impulsa desde su Casa de Atención Ciudadana con el programa Ayudando en Serio, como el acompañamiento legal, gestiones en temas de salud y la reciente instalación del “Punto Naranja”, en apoyo a las mujeres.

“Nunca más una sociedad que camine sola, en el Congreso Local tienen a una aliada de la ciudadanía para seguir construyendo comunidad”, afirmó.

En ese sentido explicó que atendiendo este llamado y para coadyuvar a la atención de sus problemáticas solicitó al Comisario de Seguridad de Morelia, José Pablo Alarcón visitar dicha colonia y buscar juntos una solución. 

“Vamos a resolver sus demandas, vamos a construir comunidad y hacer un entorno más seguro para todas y todos”, enfatizó Brissa Arroyo. 

Las vecinas y vecinos solicitaron a la Diputada Local hacer la gestión necesaria para “recuperar” espacios como un lote baldío que se ubica en la esquina de la Calle Ezequiel Martínez Ruiz, en esta colonia Constituyentes de Querétaro y convertirlo en un lugar apto para el esparcimiento; además pidieron reactivar  el Centro de Desarrollo Comunitario de la misma colonia.

En su intervención, José Pablo Alarcón destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia está al servicio de la ciudadanía y que en el nuevo esquema de trabajo se ha reforzado el tema de la prevención del delito y patrullaje en las colonias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por presuntos delitos contra la salud, la Policía Morelia detiene a cinco personas en la colonia Juárez
Bloqueo desata balacera en Chiapas; hay 3 policías heridos
Tras riña balean a un hombre en La Huerta, en Morelia, Michoacán
Harfuch confirma investigación contra resort en Puerto Vallarta ligado a organización de Jalisco
Más información de la categoria
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Trump reacciona a resolución de la Corte contra aranceles recíprocos: "es una vergüenza", asevera
Dura derrota para Trump: aranceles globales son ilegales, determina Corte Suprema de EEUU
Difunden amenazas de tiroteo en preparatorias de la UANL; autoridades se movilizan
Comentarios