TEEMICH y IEM sostienen reunión interistitucional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:42:20
Morelia, Michoacán a 14 de octubre de 2025. En el marco del compromiso por fortalecer la democracia y la legalidad, se llevó a cabo una reunión interinstitucional de trabajo entre la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, y el Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez.

En este encuentro participaron también el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral; el Secretario Técnico de la Presidencia del Tribunal; la Secretaria Ejecutiva del IEM; y el Coordinador de lo Contencioso Electoral del mismo Instituto.

Durante la reunión, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe reiteró la disposición del Tribunal Electoral para fortalecer los mecanismos de cooperación institucional con las autoridades administrativas electorales, con el objetivo de garantizar procesos electorales transparentes, eficientes y apegados a los principios de legalidad y certeza, ante los retos que representa la próxima jornada electoral.

