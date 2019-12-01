Tecnología no desplaza a cursos de verano, considera Záyin Villavicencio

Tecnología no desplaza a cursos de verano, considera Záyin Villavicencio
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:28:07
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Morelia, Michoacán, a 08 de junio del 2026.- La coordinadora de Comunicación del Gobierno de Michoacán, Záyin Villavicencio Sánchez, consideró que la tecnología no ha desplazado a opciones educativas como los cursos de verano, pues son un espacio seguro para el desarrollo de las infancias y adolescencias.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal destacó que, además de los beneficios educativos de dichas actividades, representan diversión y sano esparcimiento durante este periodo que es particularmente largo a diferencia de las vacaciones de Semana Santa o las de Invierno.

Además, dijo, son una opción para las madres jefas de familia que son trabajadoras, pues representan un lugar seguro para la permanencia de sus hijos, en el cual hacen actividades artísticas o deportivas, sin la necesidad de pausar sus actividades laborales.

“La tecnología hoy es eso, pero quienes tienen la oportunidad de que sus hijos acudan a uno de estos cursos de verano, sabe que son invaluables, porque además conocen amigos de otros lugares, aprenden a hacer otras actividades y muchas de esas actividades definen el rumbo de sus vidas después, tanto en lo artístico como en lo deportivo”.

Cabe destacar que a partir de la semana del 13 de julio comienzan los distintos cursos de verano de dependencias estatales como la Secretaría de Cultura, Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Zoológico de Morelia, Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, algunos de ellos fueron prolongados por varios días más en beneficio de las madres trabajadoras.

Asimismo, se debe mencionar que las dependencias cuentan con alternativas de descuentos para distintos sectores, por lo que podrían acercarse a solicitar información con las dependencias correspondientes.

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