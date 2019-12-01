¿Te registraste en el Programa Vivienda para el Bienestar? Ya hay fechas para la entrega de subsidios

¿Te registraste en el Programa Vivienda para el Bienestar? Ya hay fechas para la entrega de subsidios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 18:15:03
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Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- El Instituto de Vivienda de Michoacán (IVEM), en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), avanza en la etapa de formalización de subsidios del Programa Vivienda para el Bienestar en los municipios de Ario, Coeneo, Pátzcuaro y Huiramba.

Por lo anterior, se convoca a las personas no derechohabientes que resultaron beneficiarias a asistir a las asambleas que se llevarán a cabo del 13 al 17 de julio, un paso fundamental en el proceso para acceder a una vivienda.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán, señaló que estas jornadas dan continuidad al programa, ya que durante las sesiones las y los beneficiarios realizarán la formalización del subsidio y la firma del Convenio de Adhesión, requisito indispensable para avanzar en el proceso de asignación de vivienda.

Las actividades comenzarán en el municipio de Ario el lunes 13 de julio a las 9:00 horas, en el patio de la Presidencia Municipal, ubicado en Portal Álvaro Obregón número 8. Posteriormente, en Coeneo, la cita será el martes 14 de julio a la misma hora, en la cancha de basquetbol de la calle Morelos Norte s/n, en la colonia Villa Coeneo de la Libertad.

En Pátzcuaro, la cita es el miércoles 15 de julio a las 9:00 horas en las canchas techadas de la Casa de la Cultura, ubicadas en la calle México sin número, colonia Centro. Finalmente, en Huiramba, las asambleas se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal a las 9:00 horas, divididas por orden alfabético: el jueves 16 de julio asistirán los beneficiarios con primer apellido de la A a la M, y el viernes 17 de julio corresponderá a las letras de la N a la Z.

Las y los beneficiarios serán contactados a través del número telefónico que proporcionaron durante su registro al programa, con el propósito de confirmar la fecha, horario y sede en la que deberán presentarse; quienes tengan documentación pendiente podrán entregarla durante la jornada para concluir la integración de su expediente y continuar con el proceso.

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