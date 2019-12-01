Conagua Michoacán avanza con la rehabilitación de plantas de tratamiento en Pátzcuaro

Conagua Michoacán avanza con la rehabilitación de plantas de tratamiento en Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 14:58:11
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Pátzcuaro, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Como parte de las acciones para el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, ejecuta las obras de rehabilitación en tres de las seis plantas de tratamiento contempladas en el plan de saneamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 190 millones de pesos.

El delegado estatal de la Conagua, Luis Roberto Arias Reyes, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya se realizan trabajos de rehabilitación en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Las Garzas, San Pedrito y Janitzio. Destacó que estas obras son fundamentales para mitigar la contaminación y rescatar este cuerpo de agua.

Las siguientes acciones contemplan la rehabilitación de las plantas de Quiroga Centro, San Andrés Tziróndaro y Tzintzuntzan. Posteriormente, una segunda fase incluirá la construcción de colectores sanitarios que garantizarán el flujo adecuado de las aguas residuales hacia estos centros, optimizando la recuperación del lago.

“La rehabilitación de estas plantas es el primer paso para sanear este cuerpo de agua y devolverle la vitalidad a este recurso natural tan importante para Michoacán”, afirmó el delegado.

Tras realizar una supervisión aérea, terrestre y acuática en la isla de Janitzio y los cuatro municipios de la cuenca (Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro y Pátzcuaro), el funcionario señaló que el proyecto también incluirá la intervención de los humedales de la ribera. Destacó que se trata de una estrategia integral que abarca diferentes aristas para lograr la recuperación total del lago.

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