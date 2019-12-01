¿Te registraste a Vivienda para el Bienestar? Conoce las sedes para los sorteos

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Mañana miércoles 28 de octubre se realizarán las asambleas para llevar a cabo los sorteos del Programa de Vivienda para el Bienestar 2026 en 11 municipios de Michoacán, dirigidos a las personas no derechohabientes que participaron en el registro y avanzaron a la siguiente etapa. La cita es a las 9:00 horas, como parte del proceso de selección de quienes podrán acceder a una vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), David Soto Quizamán, invitó a las personas participantes a consultar la información oficial y verificar la sede que les corresponde antes de acudir, para dar seguimiento a su participación en esta etapa del proceso.

Las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes municipios y sedes:

•⁠ ⁠Sahuayo: Auditorio Municipal de Sahuayo.

•⁠ ⁠Cuitzeo: Explanada, a un lado del Ayuntamiento Municipal.

•⁠ ⁠Huiramba: Auditorio Municipal, frente a la parada de autobuses.

•⁠ ⁠Tacámbaro: Auditorio Municipal de Tacámbaro.

•⁠ ⁠Huandacareo: Casa de la Cultura “Diego Rivera”, a una cuadra de la plaza principal.

•⁠ ⁠Aquila: Explanada del Ayuntamiento Municipal.

•⁠ ⁠Angamacutiro: Casa Ejidal, a dos cuadras de la plaza principal.

•⁠ ⁠Chilchota: La Canchita, a una cuadra de la iglesia.

•⁠ ⁠Peribán: Auditorio de Peribán, frente a la Secretaría de Bienestar.

•⁠ ⁠Áporo: Cancha de basquetbol.

•⁠ ⁠Vista Hermosa: Auditorio de la Presidencia Municipal.

Las personas participantes pueden consultar el portal oficial de la Conavi en el enlace https://integral.conavi.gob.mx/PVB/asambleas, donde podrán revisar la información correspondiente a su municipio. Las asambleas y sorteos forman parte del proceso de selección de las personas que podrán acceder a una vivienda; por ello, participar en estas jornadas no implica por sí mismo la asignación definitiva de una.