Tarjeta Orgullo Migrante amplía beneficios con apoyos para estudios universitarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 17:08:03

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Personas que cuenten con la tarjeta Orgullo Migrante podrán acceder a descuentos de entre 10 y 20 por ciento en inscripción y mensualidades de los programas académicos del Centro de Estudios Universitarios México Americanos (CEUMA), informó la Secretaría del Migrante (Semigrante).

Este beneficio es resultado del acuerdo de colaboración firmado entre Semigrante y CEUMA, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para quienes deseen continuar sus estudios. Al respecto, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este tipo de alianzas permiten generar más oportunidades para las y los connacionales.

“Con esta tarjeta buscamos reconocer la aportación de las y los migrantes, pero también acercar beneficios reales a sus familias. La educación es una de las herramientas más importantes para el desarrollo, por eso celebramos este convenio que abre más puertas a las y los michoacanos”, señaló.

CEUMA cuenta con planteles en Pátzcuaro, Morelia, Zacapu y Quiroga, lo que permitirá que más personas puedan acceder a estos beneficios educativos mediante el uso de la tarjeta.

Con estas acciones la Semigrante refrenda su compromiso de seguir construyendo alianzas con instituciones educativas y del sector privado para generar más apoyos que beneficien a las familias migrantes de Michoacán.