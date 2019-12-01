Tarecuato consolidó forma de autogobierno tras rechazo municipal, afirma presidente comunal

Morelia, Michoacán, a 05 de abril del 2026.- La comunidad de Tarecuato consolidó su esquema de autogobierno luego de enfrentar conflictos con el municipio de Tangamandapio por la distribución de recursos, proceso que marcó un punto clave para su organización interna, afirmó el presidente del Consejo Comunal, Héctor Daniel Mendoza Salvador.

El representante comunal explicó en entrevista que encabeza la administración desde hace aproximadamente un año y seis meses, bajo un modelo que ya se ajusta a periodos de tres años, lo que permite una mayor estabilidad en la toma de decisiones, pues anteriormente se fijó el periodo por cuatro años.

Indicó que uno de los momentos más complejos se vivió en la gestión anterior, fue otorgarles el recurso, pues les corresponde cerca del 40 por ciento del presupuesto municipal, situación que evidenció la necesidad de fortalecer la autonomía de la comunidad.

En ese sentido, Mendoza Salvador señaló que este esquema también ha incrementado las exigencias de la población, que demanda mejores servicios básicos y un uso eficiente de los recursos para impulsar el desarrollo local, lo que ha llevado a la construcción de hasta nueve obras anuales, mientras el ayuntamiento hacía únicamente una.