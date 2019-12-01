Tania Ruiz no se adelanta al 2027; cumplirá su labor en el DIF en San Juan del Río, Querétaro

Tania Ruiz no se adelanta al 2027; cumplirá su labor en el DIF en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:13:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Aunque el escenario político comienza a tomar forma rumbo a las elecciones de 2027, la directora del DIF municipal de Querétaro, Tania Ruiz Castro, aseguró que su enfoque permanece en el cumplimiento de su encomienda institucional, sin distracciones ni definiciones anticipadas sobre una posible candidatura.

“Hoy traemos una tarea, una encomienda de mi jefe, el alcalde Feliciano Díaz, de no distracciones. Mi objetivo es cumplirle a él y a Querétaro”.

Reconoció que existen conversaciones y reflexiones personales sobre el futuro político, pero subrayó que aún falta más de un año para que se definan las candidaturas por lo que reiteró que su prioridad actual es continuar al frente del DIF municipal, cumpliendo con los compromisos adquiridos desde 2009, cuando inició su trayectoria en el servicio público.

Respecto a la posibilidad de que San Juan del Río sea gobernado por una mujer, destacó los avances en la participación femenina y la capacidad demostrada por liderazgos locales y nacionales.

“Hoy las mujeres estamos demostrando nuestras capacidades. No somos improvisadas, somos mujeres con compromiso y preparación”.

Cuestionada sobre la competencia entre partidos, especialmente frente a los resultados previos de Morena en el municipio, Ruiz enfatizó que el trabajo diario es la mejor respuesta ante cualquier escenario político.

“Trabajo mata grilla. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno panista y de colaborar con un alcalde como Feliciano Díaz".

Sobre una eventual salida del cargo para participar en el proceso electoral, Ruiz reconoció que quienes aspiren a un puesto público deberán hacerlo conforme a los tiempos que marca la ley.

Mientras tanto, aseguró que continuará trabajando por el bienestar de San Juan del Río.

Finalmente, destacó la relación de respeto y colaboración que mantiene con otras mujeres servidoras públicas como Ana Eugenia y Lili, con quienes ha coincidido en diversos momentos de la vida política local.

“Las tres somos mujeres capaces, con vocación de servicio. Lo ideal sería caminar en unidad, siempre por el bien del municipio”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán, restituyen a niña a su madre y detiene a presunto responsable de su retención
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
POES fortalece la atención a la violencia familiar, con capacitación a policías municipales del área metropolitana
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
Más información de la categoria
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
“Si tenemos definido a quien hay que detener en Michoacán”: Harfuch evita dar nombres de líderes criminales
Tragedia en Perú: al menos 37 muertos tras caída de autobús a un abismo en Arequipa
Comentarios