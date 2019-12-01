Tania Palacios y Agustín Dorantes impulsan el México que sí puede ser como Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio de 2026.- Integrar mesas de trabajo con las cámaras empresariales, asociaciones de profesionistas y organismos de la sociedad civil organizada, para elaborar nuevas propuestas legislativas que atiendan problemáticas sociales o económicas, son algunos de los compromisos que cumplirán la diputada federal, Tania Palacios Kuri, y el senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri.

Dorantes Lámarri refirió que ante cerrazón de la mayoría que viene imponiendo el régimen a nivel federal, también puedan implementarse en Querétaro como una muestra del México que sí puede ser.

“El que tiene el problema tiene la solución, entonces a través de este mecanismo, creo que podemos hacer una propuesta a nivel federal para que llegue tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, pero generemos lo mismo que sucedió por ejemplo con la ley para cerrarle la puerta a los deudores alimentarios, que no se quede en una propuesta que hagamos a nivel federal, sino que a través de la gestión de la diputada Palacios y de un servidor, llevemos la propuesta a los gobiernos locales en Querétaro, y que en Querétaro logremos el cómo sí”.

“En Querétaro es mucho más fácil encontrar una respuesta positiva y que demostremos cómo aquí se pueden impulsar a las MIPYMES, cómo las podemos vincular a las cadenas productivas, cómo las podemos ayudar en las certificaciones, cómo las podemos impulsar en términos concretos”.

Al participar en la mesa de diálogo “Legislando con la Voz de las Empresas” que organizaron de manera conjunta el Club de Industriales de Querétaro y la organización Juventudes MX, los legisladores por Querétaro informaron de las iniciativas, puntos de acuerdo y exhorto que han presentado ante la Cámara de Diputados y de Senadores, con temas de trascendencia para las familias de todo el país, como son la protección de la salud, seguridad y educación.

Dorantes Lámbarri explicó los alcances de las iniciativas que impulsa, como es la Ley Reembolso que busca exigir al IMSS y al ISSSTE el pago de medicinas y tratamientos que no pueda brindar de manera oportuna a sus derechohabientes, con lo que protege la salud y también la economía de las familias; o la Ley Kuri que en Querétaro ya se aplica en parte para la protección de niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos y redes sociales; o el impulso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que en Querétaro ya se implementa para que los deudores alimentarios no se desentiendan de la pensión que deben brindar para la educación y manutención de sus hijas e hijos.

Palacios Kuri informó de su gestión para una Ley General de Turismo que ya protege a niñas, niños y adolescentes del Turismo Sexual; la Agenda Económica con Justicia Fiscal que no busque solamente una mayor recaudación, sino que obligue al gobierno federal a recaudar mejor y sin atentar contra el motor de la economía como es el sector empresarial o turístico del país; o la reactivación del Programa de Reconstrucción y Conservación de Carreteras, en particular para atender de manera eficiente la seguridad e infraestructura de la carretera federal 57.

En el diálogo con los representantes de cámaras como la CANACINTRA, COPARMEX, Cámara de la Industria de la Construcción, además de sus representaciones de sectores juveniles, se propusieron entre otras cosas: que se atiendan las deficiencias de la CFE para el abasto de energía eléctrica; apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para que desde la Ley se evite que éstas deban esperar hasta 180 días para recibir el pago por los servicios, productos o suplementos que brinden a sus clientes; o nuevas leyes que sigan fomentando la equidad entre hombres y mujeres con alternativas de capacitación y certificación para mujeres emprendedoras o que sean cabeza de MIPYMES.

La diputada federal reiteró el compromiso de abrir mesas de trabajo para elaborar nuevas iniciativas que atiendan dichas necesidades, pero coincidió con Agustíin Dorantes en la necesidad de buscar que además de la legislación federal, las soluciones puedan comenzar a verse implementadas desde Querétaro, como ejemplo que sigue siendo a nivel nacional del México que sí puede ser.

“Entonces, la invitación a esto, y un poco a la tarea legislativa que hemos tenido es defender el modelo de Querétaro. Yo les quiero contar un poco de las iniciativas que he podido presentar, de las odiseas que hemos tenido que pasar, un trabajo legislativo en donde he tenido la oportunidad de impulsar más de 300 propuestas legislativas aquí no es algo cuantitativo ¿no? pero más allá de la numeralia hay historias, hay una legislación que ha venido desde las historias, y de estas solamente 3 se me han logrado aprobar en el pleno. En una odisea legislativa donde, si yo les pongo el mapa de colores, el partido que representamos a Agustín y yo, pues es una manchita azul bastante pequeña en medio de una gran marea con la que hemos podido construir”.

Las y los representantes empresariales y de la sociedad organizada reconocieron el trabajo de sus legisladores federales en un escenario nacional que poco espacio brinda al debate con la oposición, de ahí que por ejemplo, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde Chaparro, pidió a Tania Palacios y a Agustín Dorantes no dejar de escuchar y apoyarse en la voz de los ciudadanos organizados para impulsar las reformas que requiere el país, pero sobre todo, para que Querétaro siga destacando como empleo del desarrollo económico y social que requiere todo México.

“Hay focos y cosas que atender en cada sector, en cada empresariado, mucho qué fortalecer por seguir teniendo el estado que tenemos, nada más, no nos suelten. La verdad es que estas mesas de trabajo son bien necesarias, pero siendo minoría en las cámaras, cuenten con los representantes de la sociedad organizada para hacer esto más fuerte. La verdad es que, yo pongo un ejemplo rapidísimo: ante la CFE nadie se puede quejar y a nadie le hace caso y pareciera que el culpable es el estado, cuando se depende del 100% de la federación y el servicio es de la federación, entonces parece hasta un castigo del estado cuando un servicio es deficiente por la federación, y eso nos tendríamos que contar todos los representantes y de cámaras y colegios y asociaciones, ¿no?”.