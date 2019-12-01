Taddei se une con el lazo de la corrupción a Morena: Carlos Quintana

Taddei se une con el lazo de la corrupción a Morena: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 15:18:01
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2026.- La ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, está unida por el lazo de la corrupción con la mafia de Morena y sus aliados, advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal de Acción Nacional afirmó que Guadalupe Taddei es solo uno de los múltiples apéndices putrefactos de la red de corrupción de la “Cuarta Transcorrupción”, que encabeza Claudia Sheinbaum con Morena y sus perversos aliados.

“Taddei solo es uno de los múltiples apéndices de la red de corrupción que, desde hace ocho años, Morena y sus perversos aliados ha instaurado en el país, debilitando las instituciones y los poderes que procuraban la igualdad democrática en Michoacán y en el país”, aseguró.

Carlos Quintana exigió que el caso de corrupción de Guadalupe Taddei no se exima con su simple renuncia, sino que también sea sancionada de manera ejemplar por mentir, robar y traicionar al pueblo de México.

“Guadalupe Taddei y Morena mintieron, traicionaron y robaron al pueblo de México. La corrupción de la ex presidenta consejera del INE es una muestra más de los malos gobiernos de la Cuarta Transcorrupción, un monstruo de mil cabezas que de forma dictatorial y autoritaria continúa apoderándose de las instituciones que antes garantizaban los derechos de las y los ciudadanos”, precisó Quintana Martínez.

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