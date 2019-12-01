Taddei dice "recibir con respeto" revisiones de la ASF al INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 12:49:06

Ciudad de México, a 24 de octubre 2026.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, dijo recibir “con respeto” las investigaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciará a las licitaciones del órgano electoral, tras las denuncias por presuntos actos de corrupción.

“La Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, informó el INE en un comunicado.

En ese sentido, la funcionaria federal reconoció que las acciones anunciadas muestran que “los contrapesos democráticos funcionan” en el país.

“La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral reconoce la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano. Que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan”, aseguró.

Previamente, la ASF indicó que cuenta con elementos de prueba e indicios sobre “irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

Por otra parte, Taddei Zavala mencionó que está a favor “de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”.

Además, declaró que, mientras se lleven a cabo las investigaciones no realizará comentarios sobre ningún caso en específico.

“La Presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra. Por eso lanzamos el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, que en breve estará a disposición de la ciudadanía”, agregó la consejera presidenta.