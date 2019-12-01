SUTOPDSSM solicita a diputados homologar prestaciones a trabajadores de servicios de salud

SUTOPDSSM solicita a diputados homologar prestaciones a trabajadores de servicios de salud
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 12:30:41
Morelia, Michoacán, a 21 de agosto del 2025.- El Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán (SUTOPDSSM) anunció que el próximo 27 de agosto llevará a cabo una reunión en el Congreso del Estado con autoridades estatales y legisladores con el propósito de discutir la posibilidad de homologar prestaciones económicas para el personal del sector salud que actualmente trabaja bajo condiciones desiguales.

Arturo Favela Mejía, secretario de Capacitación y Enseñanza del SUTOPDSSM, informó que en el encuentro participarán integrantes de comisiones legislativas relacionadas con salud y presupuesto, así como los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Finanzas del estado, Elías Ibarra Torres y Luis Navarro García, respectivamente.

El sindicato asegura que esta revisión beneficiaría a aproximadamente tres mil 200 empleados, quienes buscan que se les reconozcan las mismas condiciones laborales que a sus compañeros de base.

Favela Mejía comentó que esta es una lucha que se remonta al año 2023, cuando comenzaron las gestiones para que trabajadores eventuales conocidos como PEVEN y PEVAD obtuvieran los mismos derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. Se estima que para lograr este ajuste se necesitarían alrededor de 240 millones de pesos, recursos que tendrían que incluirse en el presupuesto del 2026.

