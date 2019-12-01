Suspenden siete espectáculos por apología al delitos en la capital queretana

Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto 2025.- El presidente municipal de qué Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, dio a conocer que en lo que va de la administración se han suspendido siete espectáculos musicales, debido a que los artistas que se iban a presentar hacen apología del delito en sus temas.

Recalcó que estas acciones se conjuntarán y fortalecerán con decreto emitido por el gobernador Mauricio Kuri González y la firma del compromiso con los presidentes de los municipios que conforman la zona metropolitana y San Juan del Río.

"Ya habíamos suspendido conciertos que precisamente incurrían en este tipo de contenidos de apología del delito”, dijo.

Precisó que dos de los conciertos fueron rechazados, una vez que los artistas y empresarios solicitaron los permisos para sus realización, debido al contenido de su música; mientras que los otros cinco fueron suspendidos por la Secretaría de Gobierno municipal, ya que en monitoreos en redes sociales detectaron que se harían debido forma clandestina, es decir, sin ningún tipo de permiso o autorización por parte de las autoridades correspondientes.

Puntualizó que el viernes se discutiría una iniciativa para reformar el Reglamento de Espectáculos para establecer sanciones de las 20 a las 10 mil UMAS, que se traduce multas económicas de entre los dos mil 200 pesos hasta un millón 100 mil pesos, a quien incurran realizar conciertos y canten temas que lleven a la apología del delito