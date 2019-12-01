Suspenden siete espectáculos por apología al delitos en la capital queretana

Suspenden siete espectáculos por apología al delitos en la capital queretana
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 07:43:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto 2025.- El presidente municipal de qué Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, dio a conocer que en lo que va de la administración se han suspendido siete espectáculos musicales, debido a que los artistas que se iban a presentar hacen apología del delito en sus temas.

Recalcó que estas acciones se conjuntarán y fortalecerán con decreto emitido por el gobernador Mauricio Kuri González y la firma del compromiso con los presidentes de los municipios que conforman la zona metropolitana y San Juan del Río.

"Ya habíamos suspendido conciertos que precisamente incurrían en este tipo de contenidos de apología del delito”, dijo.

Precisó que dos de los conciertos fueron rechazados, una vez que los artistas y empresarios solicitaron los permisos para sus realización, debido al contenido de su música; mientras que los otros cinco fueron suspendidos por la Secretaría de Gobierno municipal, ya que en monitoreos en redes sociales detectaron que se harían debido forma clandestina, es decir, sin ningún tipo de permiso o autorización por parte de las autoridades correspondientes.

Puntualizó que el viernes se discutiría una iniciativa para reformar el Reglamento de Espectáculos para establecer sanciones de las 20 a las 10 mil UMAS, que se traduce multas económicas de entre los dos mil 200 pesos hasta un millón 100 mil pesos, a quien incurran realizar conciertos y canten temas que lleven a la apología del delito

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso sujeto acusado de violar y privar de la libertad a una niña de 7 años, en Tumbiscatío, Michoacán
Encuentran a hombre sin vida en colonia Carrillo Puerto de Querétaro
Identifican segundo cuerpo hallado en fosa en Ziracuaretiro; ambos eran originarios de Uruapan, Michoacán 
Confirman el fallecimiento de un menor herido por ataque durante fiesta patronal en San Miguel Allende, Guanajuato 
Más información de la categoria
Nuevo episodio de violencia extrema mancha el futbol; ocurrió en la Copa Sudamerica con aficionados arrójandose desde las gradas para salvar su vida
Sheinbaum presume récord de inversión extranjera: "ni los aranceles pudieron con la economía", celebra
Pronostican lluvias fuertes y ambiente caluroso en gran parte del país
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Comentarios