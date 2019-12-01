Tiktoker, su esposo e hijos pequeños, la familia encontrada sin vida dentro de camioneta en calles de Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 11:34:39

Guadalajara, Jalisco, a 29 de agosto 2025.- Las autoridades de seguridad del estado de Jalisco identificaron a la familia que fue encontrada sin vida dentro de una camioneta en la ciudad de Guadalajara.

Se trata de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay de 32 años de edad, su esposo de identidad protegida, de 36 años y sus dos hijos, de 7 y 13 años de edad.

La madre de familia contaba con 17 mil 900 seguidores en la red social TikTok, en donde compartía contenido de su estilo de vida, sus viajes, automóviles y resultados de intervenciones estéticas.

Los cuerpos fueron abandonados dentro de un automóvil de la marca Ford, modelo Ranger de tipo Pick-Up, en la colonia San Andrés, de la capital jalisciense.

Según información de las autoridades, las víctimas habrían sido asesinadas en un taller mecánico, ubicado en los cruces de Ejido y Europa, a tres cuadras de donde dejaron la camioneta.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer que la principal línea de investigación del multihomicidio es que el ataque iba dirigido hacia el cónyuge de Esmeralda, quien se dedicaba a vender automóviles y tenía negocios en plataciones de jitomate en Michoacán.