Acribillan a mujer cuando viajaba en su auto en Celaya, Guanajuato; se presume era agente de tránsito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 09:51:12

Celaya, Guanajuato, 29 de agosto del 2025.- Una mujer que se presume era tránsito y policía vial de Celaya, Guanajuato, quien iba a bordo de un auto en la colonia San Juanico, fue blanco de un ataque armado perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Poco antes de las 8 de la mañana de este viernes cuando según versiones extraoficiales sujetos desconocidos interceptaron a la víctima sobre avenida El Sauz casi esquina con avenida México cuando se escucharon alrededor de cinco disparos.

A bordo quedó la fémina, quien trascedió había salido de laborar y fue objeto del ataque que le cobró la vida.

El suceso fue informado a través de la línea de emergencia 911, por lo que elementos de Guardia Nacional y municipales, así como paramedicos, se dieron cita en el lugar, los cuales nada pudieron hacer para salvarle la vida, ya que no contaba con signos vitales.

El área fue delimitada para dar aviso a la Fiscalía Regional, los cuales llegaron al sitio para comenzar el peritaje correspondiente lo que ayudará al esclarecimiento del crimen.

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado a las instituciones del Semefo donde le realizarán los efectos de ley.