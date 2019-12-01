Llevan a cabo jornada de Toma de Muestras ADN, en Apatzingán, Michoacán

Llevan a cabo jornada de Toma de Muestras ADN, en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 10:45:36
Apatzingán,  Michoacán, a 29 de agosto 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, participó en la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras ADN, realizada en el municipio de Apatzingán.

Este evento tuvo como sede el Centro cultural La estación, contó con la participación de diversas instituciones comprometidas con la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

La jornada efectuada en colaboración con la Comisión local de Búsqueda de Michoacán y la Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, tuvo como objetivo brindar atención integral a los familiares de personas desaparecidas. 

Durante dos días, 27 y 28 de agosto, se ofrecieron servicios especializados en áreas como medicina, psicología, trabajo social y químico, además de asesorías legales y acompañamientos personalizados.

En el transcurso de la actividad se obtuvieron resultados significativos, al recabarse 31 muestras de ADN que serán ingresadas a una base de datos para sus estudios, confronta y posibles hallazgos de coincidencias; se brindaron 11 apoyos a la Unidad Genética y se aplicaron 21 Atenciones Post Mortem PM y 14 cuestionarios Ante Mortem (AM).
 

