Identifican a mujer hallada sin vida en La Huacana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:12:33

La Huacana, Michoacán, 29 de agosto del 2025.- Como Briseida G., de 24 años fue identificada la mujer que fue hallada sin vida en en un camino rural comunica a la comunidad El Chauz a la altura del Puente del Márquez.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la tarde del jueves fue localizada sin vida una mujer en el referido lugar.

Fue al continuar con las investigaciones que la joven fue identificada por sus familiares como Briseida G., de 24 años, originaria de Nueva Italia, municipio de Múgica.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.