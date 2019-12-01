Identifican a mujer hallada sin vida en La Huacana, Michoacán

Identifican a mujer hallada sin vida en La Huacana, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:12:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Huacana, Michoacán, 29 de agosto del 2025.- Como Briseida G., de 24 años fue identificada la mujer que fue hallada sin vida en en un camino rural comunica a la comunidad El Chauz a la altura del Puente del Márquez.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la tarde del jueves fue localizada sin vida una mujer en el referido lugar.

Fue al continuar con las investigaciones que la joven fue identificada por sus familiares como Briseida G., de 24 años, originaria de Nueva Italia, municipio de Múgica.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Comentarios