Operación Frontera Norte: decomisos millonarios y nuevos golpes al crimen en cuatro estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 11:40:01

Ciudad de México, 29 de agosto del 2025.- El 28 de agosto, autoridades federales dieron a conocer los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, con los que se suman ya 6 mil 765 personas detenidas, 5 mil 258 armas de fuego decomisadas, 923 mil 539 cartuchos asegurados, 25 mil cargadores, 67 toneladas de droga, así como 4 mil 591 vehículos y 826 inmuebles incautados desde el inicio de la estrategia, el 5 de febrero pasado.

En Baja California se registraron algunos de los golpes más significativos. En Ensenada, fue asegurada una carga de más de 3.5 toneladas de metanfetamina oculta en dos camiones de transporte. Mientras tanto, en Playas de Rosarito, dos personas fueron arrestadas tras hallarles 32 envoltorios con la misma sustancia.

La operación también alcanzó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron detenidas dos personas que transportaban dos kilos de pastillas de fentanilo y un kilo de cocaína.

En Sinaloa, las fuerzas federales localizaron y desmantelaron cuatro áreas de producción de drogas sintéticas en Culiacán y Cosalá. En esos puntos se aseguraron 2 mil 980 litros de químicos y un quemador industrial, lo que representa un golpe económico estimado en 61 millones de pesos. Además, en El Rosario fueron capturadas dos personas con cinco armas largas, 64 cargadores, 6 mil 772 cartuchos y seis chalecos tácticos.

En Sonora, la acción se concentró en Caborca, donde fue decomisado un arsenal compuesto por una ametralladora, 25 armas largas, 94 cargadores, más de 9 mil cartuchos, dos cintas metálicas para ametralladora, además de chalecos balísticos, 20 dosis de droga, una camioneta blindada y un inmueble.