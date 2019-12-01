Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina, en Cuitzeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:19:42
Morelia, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- David “N”, quien es señalado por su posible participación en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Cuitzeo, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2023, el detenido realizó tocamientos a la niña, de 8 años, en diversas partes de su cuerpo. 

Por estos hechos, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, donde fueron iniciadas las actuaciones, mismas que pudieron establecer la posible participación de David “N” en el delito. 

El investigado fue detenido con base en una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario, donde habrá de resolverse su situación legal.

Noventa Grados
