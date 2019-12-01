Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones

Pénjamo, Guanajuato, 27 de agosto de 2025.– Autoridades estatales rescataron a dos adolescentes de 14 y 17 años que habían sido secuestrados por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Pénjamo. Ambos estaban reportados como desaparecidos en una Alerta Amber desde el pasado 12 de agosto.

Los jóvenes fueron localizados en un inmueble identificado como centro de operaciones del grupo criminal, donde se aseguraron armas largas, más de 570 cartuchos, 40 cargadores, chalecos antibalas, cascos, prendas tácticas, así como un vehículo, hachas y una motosierra.

Los dos menores fueron trasladados a un hospital debido a su grave estado de salud. El mayor, de 17 años, identificado como Ángel “N”, sobrevivió, quien días antes había aparecido en un video difundido en redes sociales, sometido por sujetos armados encapuchados con las siglas del CJNG.

Leonardo “N”, de 14 años, también rescatado en el operativo, falleció poco después a causa de la gravedad de sus heridas. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que las investigaciones continúan para desarticular a la célula criminal responsable, en un suceso que ha causado indignación en el colectivo social mexicano.