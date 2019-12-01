Localizan en SLP sin vida a madre buscadora de Zacatecas; detienen a un sospechoso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 10:46:01

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 29 de agosto 2025.- La madre buscadora de Zacatecas, Aida Karina Juárez Jacobo fue encontrada sin vida en el estado de San Luis Potosí, confirmaron las autoridades estatales.

A través de un comunicado en redes sociales, el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la muerte de la activista.

Además, en su mensaje, el funcionario estatal detalló que el probable responsable del homicidio ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJ).

Cabe señalar que la víctima se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor de Zacatecas tras la desaparición de su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años de edad, quien fue vista por última vez el 25 de junio pasado, en el municipio de Guadalupe.

Por su parte, el colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor lamentó el asesinato de la madre buscadora, crimen por el cual exigió justicia y debida protección a sus familiares.

“Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos”, refirió la organización en un comunicado.